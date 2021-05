Van Haga, Smolders en Ephraim stappen uit de FVD en beginnen eigen fractie

Wybren van Haga in de Tweede Kamer.

Dat maakte Van Haga donderdagochtend bekend op zijn eigen Twitteraccount. ‘In de afgelopen tijd is er binnen de fractie van FVD een verschil van inzicht ontstaan over de manier waarop politiek bedreven wordt’, schrijft de politicus. Het trio heeft ‘in goede harmonie met de FVD-fractie’ besloten als zelfstandige fractie door te gaan.

In het coronadebat van woensdag deed Van Haga al iets opmerkelijks: hij bood excuses aan voor het gedrag van zijn partijleider Thierry Baudet, die eerder in het debat over corona D66-Kamerlid Jan Paternotte op de schouder klopte.

Politieke loopbaan

Van Haga b..

