SER-voorzitter Mariëtte Hamer wordt informateur

Den Haag

Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van het AD. De Kamer debatteert vandaag over het eindverslag van Herman Tjeenk Willink, de vorige informateur. Hij stelde voor dat er een nieuwe informateur komt die op afstand van de actuele politiek staat met ‘een breed sociaal-economisch profiel' en die gaat werken aan een regeerakkoord op hoofdlijnen.

Hamer is de voorzitter van de SER, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op het gebied van sociaal-economische onderwerpen. In de raad zitten vertegenwoordigers van zowel werkgeversorganisaties als vakbonden. Ze zat van 1998-2014 in de Tweede Kamer voor de PvdA en was van 2008 tot 2010 fractievoorzitter. Verscheidene fractievoorzitters zijn al benaderd over de benoeming van Hamer tot informateur. Daar was geen bezwaar. <