Meindert Leerling voelde zich geroepen getuigend politicus te zijn

Op 85-jarige leeftijd is zondag oud-journalist en oud-politicus Meindert Leerling overleden. De op 11 januari 1936 te Heerjansdam geboren Leerling begon in 1954 zijn loopbaan als sportjournalist bij de christelijke kranten van het ‘Rotterdammer Kwartet’. Hij ontwikkelde zich tot kenner van het zaterdagamateurvoetbal. Hij schreef mee aan een boekje over de geschiedenis van het Nederlands Zaterdagamateurelftal Oranje op Zaterdag.

Leerling stond mede aan de wieg van de Evangelische Omroep. De tot de Gereformeerde Bond behorende Leerling ging als tv-regisseur voor de EO programma’s maken. In 1981 maakte hij de overstap naar de politiek. Hij werd lijsttrekker voor de Reformatorische Politieke Federatie (RPF), een partij die in 1977 vergeefs had gepoogd in de Tweede Kamer te komen.

Leerling was daarvoor politiek actief geweest binnen de ARP, een van de partijen die opging in het CDA. In 1980 werd hij tot drie keer toe benaderd om voor de RPF de politiek in te gaan en lijsttrekker te worden. Hij ging uiteindelijk op dat verzoek in. Hij zag het als een roeping van Godswege. ‘Het staat voor mij vast dat de Here mij op de post wilde hebben waar ik nu sta’, schreef hij, in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .