Rutte: niet ‘alles anders' bij nieuwe bestuurscultuur

Minder overlegjes in achterkamers, en meer écht debat in de ministerraad en het parlement. Dat moet volgens VVD-leider Mark Rutte bijdragen aan een nieuwe bestuurscultuur. Maar de demissionaire premier wil ‘niet opeens alles anders’ gaan doen. ‘Ik ben heel trots op de afgelopen tien jaar.’

Den Haag

Alsof de VVD-leider toewerkte naar de grande finale van een televisieserie, zo hield Mark Rutte wekenlang verborgen welke ‘radicale ideeën’ hij had voor een nieuwe bestuurscultuur. Zijn plannen over dualisme, macht en tegenmacht – naar aanleiding van het geschade vertrouwen in de kabinetsformatie – zou hij ‘binnenkort’ bekendmaken, herhaalde de VVD’er.

Aan die cliffhanger, die elke voortgang in de formatie belemmerde, maakte Rutte maandagavond bij Nieuwsuur een einde. Het resultaat: de focus moet minder liggen op snelle besluiten en een goede sfeer, en meer op écht debat in de wekelijkse ministerraad en bij Kamerdebatten. Dat moet volgens hem bijdragen aan meer vertrou..

