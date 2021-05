FVD'er Van Haga: poster is ongepast

Den Haag

Hij zei dat donderdag in een debat over de inzet van coronatesten om delen van de samenleving weer eerder te kunnen openen. Op de poster, die qua opmaak lijkt op de posters van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, staat: ‘Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid', en de jaartallen 1945-2020. Bij het laatste jaartal staat een overlijdenskruisje. De poster is ondertekend door FVD en organisaties als Viruswaarheid en Nederland in Verzet. Hij leidde tot een storm van kritiek.

Van Haga is het met de critici ‘op zich eens dat dit niet te vergelijken is'. Hij vindt het ‘om meerdere redenen onverstandig om dat te doen. Het is een ongelooflijk pijnlijke affaire voor heel veel mensen. Wat mij betreft is het totaal onnodig om dat soort pijnplekken open te rijten.’

Verschillende Kamerleden verwezen naar een debat vorige week, waarin FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen een vergelijking maakte tussen de Jodenvervolging en een quarantaineplicht. Ze vroegen Van Haga wat hij eraan gaat doen om dit soort incidenten in zijn partij te voorkomen. Van Haga wilde hier niet op ingaan. ‘Ik hoef geen verantwoording af te leggen over wat ik binnen mijn partij ga doen.’

De politicus hekelde het feit dat ‘tegenstanders van de argumenten altijd dit aangrijpen'. ‘Het vertroebelt de discussie. Ik hoop juist dat we de discussie kunnen voeren op basis van argumenten.’

Theo Hiddema, sinds kort voor de FVD in de Eerste Kamer, liet zich woensdag al negatief uit over de poster. Hij noemde die op de radiozender BNR niet smaakvol en ‘stom, heel stom'. ‘Ik begrijp dat je de vrijheidsbeperkende maatregelen in breder verband wilt zien, maar jat dan niet het logo van de 4 - 5 mei-beweging. En breng zodoende niet het leed van de Joden in relatie met de ongemakken van corona', aldus Hiddema. <