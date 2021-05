Den Haan verlaat 50Plus met zetel

Toen 50Plus op 17 maart slechts één zetel behaalde in de Tweede Kamer, was de verwachting dat er dan in elk geval geen afsplitsingen meer konden volgen. Maar het kan toch, liet lijsttrekker Liane den Haan donderdag weten: zij verlaat de partij en neemt haar zetel mee.

Den Haag

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat 50Plus zijn lijsttrekker verliest. Vorig jaar vertrok Henk Krol, en ook hij nam zijn zetel mee. Dat was al een schok voor de partij, maar het vertrek van Den Haan heeft een nog veel ingrijpender politieke consequentie: de partij is nu politiek onthoofd. Op het Binnenhof is 50Plus alleen nog vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.

Den Haans vertrek is de apotheose van een intern conflict dat de veelgeplaagde partij al tijdens de verkiezingscampagne in zijn greep kreeg: tot in de hoogste gelederen ontstond grote onvrede omdat Den Haan afstand nam van de geharnaste pensioenstandpunten die de partij in de afgelopen jaren juist koesterde. Ook het partijbestuur distantieerde zich inmiddels van Den..

