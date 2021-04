JA21-kamerlid Nicki Pouw-Verweij: ‘Dat ik altijd een schietgebedje kan doen, geeft een fijn gevoel’

Nicki Pouw-Verweij – katholiek – liet zich vier jaar geleden dopen en gaat zondags naar de kerk. Toch koos ze voor een seculiere partij. Sinds maart voert ze namens JA21 het woord in de Tweede Kamer over medisch-ethische kwesties. ‘De voltooidlevenwet van D66 is een heel slechte oplossing voor een wezenlijk probleem.’

Het zijn de dingen die níét opvallen, waarop je moet letten als je in Maarssen de woonkamer van Nicki Pouw-Verweij (29) binnenloopt. Het kleine kruisje boven de deur naar de gang. Het Mariabeeldje in een hoekje van de kamer. De twee noveenkaarsen in de servieskast. Kortom: het interieur dat je kunt verwachten van een gelovige katholiek. ‘Het rooms-katholieke geloof hangt natuurlijk van de rituelen aan elkaar. Als je daar niet bekend mee bent, is het best wel even wennen.’

Zestig kilometer verderop: de Tweede Kamer, het politieke centrum van Nederland dat eveneens van gebruiken, tradities en rituelen aan elkaar hangt. En ook daar geldt: als je er nieuw bent, is het best even wennen, vertelt Pouw. Na een carrière als Statenlid en senator vo..

