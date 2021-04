Deemoedige Rutte houdt zijn eindje vast

Demissionair premier Mark Rutte in de coulissen van de Tweede Kamer, tijdens het ‘notulendebat’ over de toeslagenaffaire.

Den Haag

Mark Rutte blijft erbij dat de Tweede Kamer in 2019 op de juiste manier is geïnformeerd over de toeslagenaffaire. Het beeld dat het kabinet informatie heeft achtergehouden om zaken te verdoezelen, zoals oppositiepartijen stellen, is volgens hem onjuist.

‘Het zou nogal wat zijn als een ministerraad met zestien ministers bezig is met de vraag om de Kamer niet goed te informeren’, aldus Rutte donderdag tijdens het ‘notulendebat’. Het feitenrelaas waar de Kamer om vroeg, met daarin een overzicht van wie wat wanneer wist over de affaire, is volgens hem niet gegeven omdat het kabinet als regel hanteerde dat ambtenaren uit de wind worden gehouden en ministers verantwoordelijk zijn.

‘ik ben niet trots’

