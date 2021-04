Alleen minister Sigrid Kaag (links) had ‘minder moeite’ met coalitiepartijen die zich ‘openlijk afzetten’ tegen het kabinet. ‘Het is immers in een democratie een gezond teken dat er fel wordt gedebatteerd’.

Den Haag

Dat vinden bewindspersonen van het huidige demissionaire kabinet, blijkt uit notulen van dertien ministerraden uit 2019 waarin werd gesproken over de toeslagenaffaire. Ministers van alle vier coalitiepartners klaagden over de opstelling van hun ‘eigen’ fracties. Vooral het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt moet het ontgelden. CDA-ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge hebben ‘met beperkt succes’ op hun vasthoudende partijgenoot ingepraat, blijkt uit de notulen van 12 juli 2019. ‘Er is veel tijd en energie gestoken in het sensibiliseren van de heer Omtzigt.’

Vooral bij D66-minister Wouter Koolmees wekte de opstelling van coalitie-Kamerleden veel wrevel. Volgens de bewindspersoon moeten coalitiefracties zich ‘niet laten verl..

