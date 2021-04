Omtzigts schaduw reikt van Enschede tot Kamer

Zijn medestanders in het CDA beginnen zich openlijk te roeren. Pieter Omtzigt is ondanks zijn afwezigheid altijd aanwezig.

Den Haag

Zelden was de invloed van een afwezige politicus groter dan tijdens de kabinetsformatie van 2021. Ondanks dat de persoon in kwestie sinds de verkiezingen slechts eenmaal op het Binnenhof was, neemt zijn invloed eerder toe dan af. Zijn medestanders beginnen zich nu openlijk te roeren, en zijn partij denkt geregeld: wat zou 'Enschede' hiervan vinden? Het gaat natuurlijk om CDA'er Pieter Omtzigt. Door overwerktheid zit het Twentse Kamerlid thuis, ver van Den Haag. Maar zijn schaduw reikt tot op het Binnenhof.

Terwijl de afgelopen weken vooral de ChristenUnie in de belangstelling stond, vanwege de afwijzing van een nieuw kabinet onder leiding van Mark Rutte, bleef het in het CDA ogenschijnlijk rustig. Anders dan ChristenUn..

