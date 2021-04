Tweede Kamer herdenkt de Armeense genocide. ‘Zulke gruwelijkheden mogen nooit meer gebeuren’

Nederlandse parlementariërs roepen in videoboodschappen op tot het erkennen van de Armeense genocide. Het is vandaag 106 jaar sinds de volkerenmoord op ruim 1 miljoen Armeniërs door het Ottomaanse Rijk in 1915.

Amersfoort

Onder meer politici van de ChristenUnie, D66, PVV en SGP spreken in een videoboodschap hun steun uit voor de Armeense gemeenschap – in Nederland en daarbuiten. ‘In een tijd dat wereldwijd de spanning oploopt en dreiging van oorlog voor zoveel mensen realiteit is, moeten we benadrukken dat zulke gruwelijkheden nooit meer mogen gebeuren’, zegt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans.

de term

De Tweede Kamerleden staan ook stil bij het gebruik van de term ‘genocide’.

Het kabinet spreekt officieel altijd over ‘de kwestie’ omdat er volgens de regering nooit formeel internationaal bewijs voor genocide is geleverd, en om Turkije niet voor het hoofd te stoten. Het parlement heeft wél tweemaal – de laatste keer in februari – uit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .