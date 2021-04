Wet schiet tekort voor donorkind

Zaaddonoren die eerst bekend waren en pas in tweede instantie anoniem werden, moeten misschien toch hun identiteit gaan prijsgeven. Dat valt op te maken uit de antwoorden van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op vragen van oud-Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie). De kwestie draait om donoren die voor 2004 zaad doneerden. Tot die tijd konden donoren zelf kiezen of ze anoniem wilden blijven, of dat hun identiteit later bekend mocht worden. Sommige moeders kozen bewust voor een bekende donor, zodat hun kinderen later zouden weten van wie ze biologisch afstammen. Toen de wet in 2004 gewijzigd werd, kregen de bekende donoren de optie om alsnog anoniem te worden. Een deel van de mannen koos hiervoor.