Al gauw volgt permanente strijd bij hoofdlijnenakkoord

Den Haag

Het verlangen naar korte formaties en bondige regeerakkoorden, dinsdag opnieuw geagendeerd door informateur Herman Tjeenk Willink, heeft het Binnenhof al decennia in de greep. Waarom komt het er dan niet van? Voor het antwoord op die vraag keerden we terug naar de Tweede Kamerleden die in het kabinet-Rutte III het immigratiebeleid ontwierpen – dé splijtzwam in de formatie en in de daaropvolgende jaren. Waarom ging dat toch zo moeizaam?

zomer 2017

De asielwoordvoerders van VVD en CU, Malik Azmani en Joël Voordewind, krijgen – als representanten van de uiterste flanken – van informateur Gerrit Zalm de opdracht een compromistekst te schrijven.

‘Ik heb twee weken met Azmani op zijn kamer gezeten&rsquo..

