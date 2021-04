Vertrouwenscrisis raakt nu niet alleen Rutte, maar het hele demissionaire kabinet

Den Haag

Terwijl fractievoorzitters in gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink woensdag naarstig zochten naar een geitenpaadje om demissionair premier Mark Rutte te vergeven voor zijn eerdere leugen over het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, berichtte RTL Nieuws in een reconstructie van de toeslagenaffaire dat in de ministerraad in 2019 ‘keer op keer’ is geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA’er Pieter Omtzigt. In aanwezigheid van bewindslieden van VVD, CDA, D66 en CU zou daar bovendien bewust zijn besloten om gevoelige informatie over de toeslagenaffaire niet met de Kamer te delen.

De oppositie eist nu opheldering van het demissionaire kabinet en eist openbaarmaking van een deel van de notulen van de ministerraden van 2019 om te z..

