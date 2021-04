Kabinet negeert adviseurs

Het is 'niet omdat we ons allemaal zo voorbeeldig gedragen' dat we nu over de piek van de derde coronagolf heen raken, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond. Nee, het zijn de vaccinaties én het simpele feit dat steeds meer mensen de ziekte al hebben doorgemaakt.

Maar zijn we wel over die piek heen? Het Outbreak Management Team en het RIVM vinden van niet, en hebben het kabinet daarom geadviseerd nog even te wachten met de eerste versoepelingen.

'We wijken inderdaad af van het RIVM', erkent premier Mark Rutte. Het kabinet heeft de modellen van het RIVM bestudeerd, en komt tot de conclusie dat we 'op het plateau' zitten. Het aantal ziekenhuis- en ic-opnames zal niet (veel) meer stijgen, en binnenkort beginnen te dalen. Op basis van die verwachting durft het kabinet daarom per 28 april de eerste voorzichtige stappen te zetten: gemakkelijker winkelen, ’s middags naar het terras, iets meer bezoek thuis, én de avondklok – ooit bovenaan de stapel om zo snel mogelijk te..

