Kamer twijfelt over Tjeenk Willinks route

Een heldere uitweg uit de vastgelopen kabinetsformatie is nog lang niet in zicht. Fractieleiders reageren vol twijfel op het tussentijdse voorstel van informateur Herman Tjeenk Willink om het landsbestuur voortaan radicaal anders aan te vliegen. Sommigen vinden dat hij zijn boekje te buiten gaat.

Den Haag

Een flinterdun coalitieakkoord op hoofdlijnen moet wat Herman Tjeenk Willink betreft het gros van de problemen op het Binnenhof en in het land oplossen. Maar daar zijn de fractievoorzitters niet zo zeker van, blijkt uit een rondgang dinsdag in de Tweede Kamer. Een partijprominent begint opzichtig te zuchten als het hoofdlijnenakkoord ter sprake komt. ‘Ja, dat willen we allemaal wel, al tien jaar. Of langer.’ De laatste decennia zijn regeerakkoorden juist steeds dikker geworden.

Een aantal partijleiders ging dinsdag voor de tweede maal langs bij de informateur om te praten over de impasse waarin de kabinetsformatie zich bevindt. Woensdag zijn de leiders van de grotere partijen aan de beurt, inclusief Hoekstra (CDA), Kaa..

