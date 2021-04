Informateur doet weer rondje langs alle partijen

Den Haag

Hij wil met hen bespreken of het mogelijk is tot een regeerakkoord op hoofdlijnen te komen met afspraken over de aanpak van de belangrijkste problemen van dit moment. ‘Een gedetailleerd akkoord gaat ten koste van het politiek inhoudelijke debat in de Kamer en een open bestuursstijl', schrijft Tjeenk Willink in een gespreksnotitie die aan alle fractieleiders is gericht. Uit zijn eerdere gesprekken maakt hij op dat zij juist die zaken belangrijk vinden voor het herstel van vertrouwen.

Net als in zijn eerste gespreksronde komen eerst de kleine partijen aan bod en daarna de grote. Dinsdagochtend om 9.00 uur is Sylvana Simons (BIJ1) als eerste uitgenodigd bij Tjeenk Willink. VVD-leider Mark Rutte is woensdagavond om 20.30 uur als laatste aan de beurt.

De Tweede Kamer stelde Tjeenk Willink twee weken geleden aan nadat een verkenning door Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren in chaos was geëindigd. Gevoelige informatie uit hun eerste gesprekken was op straat komen te liggen toen Ollongren op het Binnenhof gefotografeerd werd terwijl zij documenten open en bloot bij zich droeg.

Uit de gelekte informatie kwam het beeld naar voren dat Rutte probeerde het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt naar een functie buiten de Tweede Kamer te dirigeren. Later bleek dat hij een ministerspost voor Omtzigt in gedachten had. <