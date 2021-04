Vrouw in de politiek splijt SGP-jongeren: onbijbels feminisme of politieke meerwaarde?

Kesteren

Feminisme dat indruist tegen Gods woord of juist een grote meerwaarde voor de maatschappij? De politieke jongerenbeweging van de SGP boog zich zaterdag op een tumultueus digitaal congres over de positie van vrouwen in de politiek. Het resultaat: stemmingsuitslagen die een diepe tweedeling blootleggen én de eensgezinde conclusie dat het gesprek hierover nog niet is afgelopen. ‘We moeten elkaar respecteren en de ruimte geven’, aldus SGPJ-lid Jurian van der Ree via een videoverbinding. ‘Daarvan is nu absoluut geen sprake. Ik vind het fout vrouwen uit te sluiten zonder dat daarvoor grond is. Dat geluid moet gehoord worden.’

Het vrouwenstandpunt ligt gevoelig bij de SGP. Vrouwen mogen tegenwoordig lid worden van de partij kun..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .