‘Veel mensen vonden dat ik meer de man speelde dan de bal. Te veel Rutte, te weinig ons allemaal’, blikte Segers zaterdag terug tijdens een online partijcongres van de partij. ‘En als dat de perceptie is van veel mensen, dan moet ik me dat aantrekken.’

Een dag voor Pasen stelde Segers in het Nederlands Dagblad - twee dagen na een lang debat over de uitgelekte notitie over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt - dat de ChristenUnie niet in één kabinet gaat zitten onder Mark Rutte. ‘De bestaande cultuur, waarin verkiezingen een hinderlijke onderbreking lijken te zijn en waarin tegenmacht wordt belemmerd - van die cultuur kunnen wij hoe dan ook geen deel uitmaken. Het is van groot belang dat ..

