Kamer en kabinet botsen over keuzes vaccinatiestrategie

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge is bereid ‘te kijken’ of mensen tot zestig jaar tóch een AstraZeneca-vaccin kunnen krijgen als ze dat zelf willen. Bij die toezegging bleef het donderdag in het periodieke coronadebat. De kritiek van de Kamer groeit, maar resulteert maar zelden in beleidswijzigingen.

Den Haag

Niemand kan het coronabeleid van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zo goed verdedigen als Hugo de Jonge zelf. De kritiek van Tweede Kamerleden, donderdag in het periodieke coronadebat, was misschien iets feller dan in voorgaande debatten, maar het leek de ‘chef corona’ niet te raken. Hij had het allemaal al een keer gehoord: in de tientallen heen-en-weers met Kamerleden in het afgelopen jaar kwam zo ongeveer álles wel een keer voorbij.

De details veranderen wel. Kamerleden verwijten De Jonge ditmaal met name het meermaals pauzeren van AstraZeneca-vaccinaties en de stopgezette prikken van Janssen. Zeker tien partijen willen dat mensen die jonger zijn dan zestig jaar tóch een vaccinatie van AstraZene..

