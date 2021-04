Smeets (D66) treedt terug als Kamerlid

Den Haag

Enkele jongens deden dinsdagavond na elkaar op Twitter hun beklag over de 45-jarige Smeets. D66-leider Sigrid Kaag zei een dag later dat er in haar partij geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag, en kondigde een intern onderzoek aan. Smeets wacht dat niet af. ‘Meerdere mensen verklaren contact met mij als ongewenst te hebben ervaren’, verklaarde hij donderdag. ‘Ik ben daar erg van geschrokken, omdat het nooit mijn intentie is geweest.’ Hij wil voorkomen ‘dat het aanzien van de Kamer en het belang van de partij schade wordt toegebracht’ en stapt per direct op.

Partijleider Kaag respecteert en steunt dat besluit ‘ten volle’. Ze doet een handreiking aan de jongeren: ‘Er is ..

