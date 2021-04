Ankie van Tatenhove nieuwe partijvoorzitter ChristenUnie

Ankie van Tatenhove, wethouder in de gemeente Lansingerland, wordt zaterdag gekozen als nieuwe voorzitter van de ChristenUnie. Ze is de enige kandidaat voor de functie. Van Tatenhove volgt Piet Adema op, die na acht jaar vertrekt als partijvoorzitter.

Den Haag

De partij noemt Van Tatenehove een ‘verbindende bestuurder’ die ‘dicht bij mensen staat’. De politica was zeven jaar gemeenteraadslid in Lansingerland, waarna ze wethouder werd in dezelfde gemeente. ‘Ik ben zeer gemotiveerd om dé christelijk-sociale partij van Nederland de komende jaren te dienen als voorzitter’, aldus Van Tatenhove in een reactie.

Zaterdag moet het congres van de ChristenUnie haar voordracht bekrachtigen. Omdat Van Tatenhove de enige kandidaat is die zich heeft gemeld, is die verkiezing een formaliteit.

