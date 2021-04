Het kabinet komt met openingsplan in zes stappen: ‘Versoepelen op 28 april - of niet’

Op woensdag 28 april verdwijnt de avondklok, gaan terrassen deels weer open en wordt winkelen makkelijker. Tenminste: als het kán. Het is de eerste van zes stappen in het ‘openingsplan’ van het kabinet, dat meer vragen oplevert dan antwoorden biedt.

Den Haag

Het mocht geen routekaart meer heten, want daarvan zijn er sinds het begin van de coronacrisis zoveel gemaakt (en weer van afgeweken) dat de term besmet is geraakt. Daarom komt het kabinet nu met een openingsplan, waarop per datum in zes stappen staat aangegeven hoe Nederland van het slot gaat. De eerste versoepeling is gepland op 28 april, daarna op 11 mei, en verder telkens na drie weken.

Daar wringt echter de schoen: hoewel het chronologische openingsplan uitgaat van specifieke dagen, hanteert het kabinet harde cijfers om te bepalen óf het afschalen wel kan doorgaan. Als het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en bezette ic-bedden komende dagen niet afneemt, komt zelfs de eerste versoepeling van 28 april al in gevaar. Demiss..

