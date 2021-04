'Indringend gesprek over vertrouwen'

Den Haag

VVD-leider Mark Rutte heeft een ‘indringend' gesprek gehad met informateur Herman Tjeenk Willink over hoe vertrouwen in de formatie en in de politiek hersteld moet worden. Wat er precies is besproken, wilde Rutte niet zeggen. ‘Ik wil de informateur niet voor de voeten lopen. Ik geloof niet dat ik het proces bevorder door daar iets over te zeggen.' Vertrouwen is een belangrijk thema in de formatie, nadat de afgelopen weken groot wantrouwen tussen verschillende partijen is ontstaan. Rutte zelf speelde daarin een hoofdrol: hij ontkende gesproken te hebben over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tijdens een verkenningsgesprek, maar bleek dat toch te hebben gedaan. Over zijn eigen rol in de chaos wilde Rutte vrijdag niets kwijt. Hij heeft er vertrouwen in dat Tjeenk Willink de formatie in goede banen leidt. De informateur ontving vrijdag de grotere partijen. D66-leider Sigrid Kaag zei na afloop: ‘We staan nu op punt nul om het vertrouwen in de politiek en het vertrouwen onderling weer te herstellen.' GroenLinks-leider Jesse Klaver zei dat hij niet ziet hoe het vertrouwen in Rutte kan worden hersteld. <