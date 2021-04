ChristenUnie-achterban is verdeeld over uitsluiten Rutte. ‘Het was voorbarig en politiek gezien niet slim’

Het besluit van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers om niet in een nieuw kabinet te gaan met premier Mark Rutte, leidt tot een tweedeling in de achterban. Dat blijkt uit een enquête onder 1100 ND-lezers die bij de verkiezingen op de ChristenUnie stemden. ‘Ik waardeer de rechte rug van Segers.’

Amersfoort

Volgens bijna 53 procent van ChristenUnie-stemmers is het goed dat de partij haar vijf Kamerzetels niet beschikbaar stelt voor een volgend kabinet onder premier Mark Rutte. Daarmee schaart slechts een krappe meerderheid zich achter het besluit van fractievoorzitter Gert-Jan Segers, dat hij vorige week zaterdag in deze krant aankondigde. Volgens de partijvoorman kan Rutte niet de cultuuromslag inzetten die noodzakelijk is, en is het daarom ongeloofwaardig een vierde kabinet onder zijn leiding te steunen.

Met dat besluit heeft Segers ‘volkomen juist gehandeld en als enige fractieleider moed getoond’, constateert een stemmer. Maar dat geluid klinkt niet bij iedere CU-stemmer: ruim een derde vindt dat de partij prima opnieuw in zee ..

