Kamervoorzitter Vera Bergkamp belooft onpartijdigheid. ‘Ik ben geen voorzitter namens D66’

Den Haag

Vera Bergkamp had niet verwacht, erkende ze na afloop, dat ze ‘meteen in de eerste ronde’ al zou worden gekozen als nieuwe Kamervoorzitter. ‘Dat doet me heel veel, ik ben ontzettend blij.’ De D66-politica nam het op tegen PVV’er Martin Bosma en Khadija Arib (PvdA) – die de voorzittershamer sinds 2016 in bezit had. Dat Bosma weinig kans maakte, was vooraf al duidelijk: veel partijen vinden dat een PVV-Kamerlid geen vertegenwoordiger kan zijn van de gehele Kamer. Maar wie de tweestrijd tussen Arib en uitdager Bergkamp zou winnen, bleef tot de verrassende ontknoping ongewis. Verbazing klonk dan ook in de plenaire zaal toen woensdag uit de getelde stembiljetten bleek dat de D66’er direct een meerderheid haalde en mocht plaatsnemen in..

