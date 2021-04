Wie is Vera Bergkamp, de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer?

Den Haag

Voordat D66’er Vera Bergkamp in 2012 lid werd van de Tweede Kamer, had zij al bekendheid opgebouwd als voorzitter van homobelangenorganisatie COC. Als parlementslid profileerde zij zich ook geregeld op het thema homorechten, bijvoorbeeld via initiatiefwetten en pleidooien om het ouderschap te moderniseren. Maar Bergkamp was de laatste jaren het vaakst zichtbaar als zorgwoordvoerder namens D66, én door haar inzet de hennepteelt te reguleren.

Bergkamp werd in 1971 geboren in Amsterdam als dochter van een in Marokko geboren vader, en een Nederlandse moeder. In haar jeugd droeg ze de achternaam van haar vader, ‘die ingewikkeld was om uit te spreken en te schrijven’, zei ze in een gesprek met de Volkskrant in 2013. Daarom besloot ze ro..

