Verkrampte Kamer vergroot politieke overlevingskansen van Rutte

Den Haag

Langzaam, beetje bij beetje, klimt Mark Rutte uit het politieke dal waar de Tweede Kamer hem vorige week genadeloos in geworpen had. De kans op zijn felbegeerde vierde kabinet leek volledig verkeken toen alle partijen – behalve zijn eigen VVD – in de nacht van donderdag op vrijdag een motie van afkeuring aan zijn adres steunden vanwege leugens en onwaarheden. De conclusie van fractievoorzitter Gert-Jan Segers, zaterdag in deze krant, dat de ChristenUnie niet kon deelnemen aan een nieuw kabinet onder leiding van Rutte, moest de politieke genadeklap zijn.

Maar dinsdag leken de kansen voor Rutte te keren. Na afloop van gesprekken van de Kamer over het aanwijzen van een informateur houden veel fracties zich op de vlakte. Ja, ChristenU..

