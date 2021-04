CU-prominenten kritisch over uitsluiten Rutte: ‘Waarom moest dit nu al gezegd worden?’

ChristenUnie-prominenten Eimert van Middelkoop en Egbert Schuurman zijn kritisch over het besluit van CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers om niet in een vierde kabinet-Rutte te stappen.

Amersfoort

Voormalig minister van Defensie Eimert van Middelkoop van de ChristenUnie kwalificeert de beslissing als ‘ongelukkig’ en adviseert: ‘Het is erg verstandig als Segers een moment zoekt om samen met Rutte te bezien of er voor hen samen nog een politieke toekomst is. Als Segers inziet dat hij een fout heeft gemaakt, is hij groot genoeg om die ongedaan te maken. Hij heeft nu geprobeerd Rutte te marginaliseren, maar uiteindelijk marginaliseert hij nu de ChristenUnie.’

Ook Egbert Schuurman, CU-senator van 1983 tot 2011, is kritisch. ‘Nu is er geen enkele speling meer in onderhandelingen. Terwijl Segers erkent dat het in het landsbelang is dat we het kabinet zoveel mogelijk steunen. De crisis wordt er nu eerder door verergerd dan verbet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .