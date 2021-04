Wie lost het ‘probleem-Rutte’ op? De Kamer wil het liefst iemand met een ruime afstand tot de politiek

Mark Rutte staat de pers te woord in de Tweede Kamer na afloop van het debat over de mislukte formatieverkenning.

Den Haag

Terwijl de VVD haar leider Mark Rutte blijft steunen, lijkt een vierde kabinet onder zijn leiding ver weg. Dus is het aan een nieuwe informateur om uit te zoeken op welke manier er toch onderhandelingen tussen partijen mogelijk zijn. De fractievoorzitters uit de Tweede Kamer praten vandaag over de profielschets voor de nieuwe informateur, plus welke opdracht hij of zij krijgt.

Op het Binnenhof gaan inmiddels tal van namen rond, maar er is geen gedoodverfde favoriet. Wel worden geregeld PvdA-coryfeeën genoemd als mogelijke informateurs, zoals Herman Tjeenk Willink, Gerdi Verbeet en Jacques Wallage. Maar ook vallen de namen van de huidige vicepresident van de Raad van State, voormalig D66-politicus Thom de Graaf, en minister van Sta..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .