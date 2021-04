Wantrouwen heerst op Binnenhof

Mark Rutte, woensdag in de Kamer. De Kamer eist steeds meer informatie over de mislukte verkenning door Annemarie Jorritsma (l.) en Kajsa Ollongren.Â

Den Haag

'Dit treintje is compleet van de rails gereden.' Met die zin vatte CDA-leider Wopke Hoekstra woensdagavond de chaotische situatie op het Binnenhof samen, na een dag van gesteggel over het vrijgeven van stukken die in principe vertrouwelijk horen te zijn. Want terwijl een Kamermeerderheid 'volledige transparantie' eist, maken ook verschillende politici zich zorgen over de gevolgen daarvan. Keert het vertrouwen wel terug?

En dan heeft de Kamer feitelijk nog niet eens gedebatteerd over de 'Ollongren-paper' die vorige week per ongeluk uitlekte. Wat nog steeds het meest in het oog springt, is de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. 'Functie elders', stond er op het memo. Waar dat idee vandaan komt, b..

