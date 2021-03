Prostitutieklant niet altijd vrijuitWie bewust gebruikmaakt van een uitgebuite of gedwongen prostituee, kan voortaan vier jaar cel krijgen.

Den Haag

Een grote meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een initiatiefwet van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die hij samen met PvdA, SP en CDA indiende. Anders dan in de Tweede Kamer stemden ook VVD en D66 in de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. ‘D66 erkent sekswerk als werk’, zei D66-fractievoorzitter Boris Dittrich dinsdag. ‘Maar deze wet stelt klanten strafbaar in evidente gevallen van uitbuiting van de sekswerker’, aldus Dittrich. De vóór-stem van de D66-senatoren werd door Dittrich ook gekoppeld aan Segers’ uitspraken dat zijn wetsvoorstel niet is bedoeld als opmaat naar het Zweedse model (een verbod op betaalde seks) of naar een overheid die een specifieke ..

