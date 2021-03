Omtzigt reageert voor het eerst: ‘Morgen zal ik aanwezig zijn bij de installatie van de nieuwe Kamer’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft op Twitter voor het eerst gereageerd op alle ophef van de afgelopen dagen. Hij zegt woensdag aanwezig te zijn bij de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. De afgelopen tijd nam hij even rust wegens oververmoeidheid. ‘Functie Kamerlid dus', grapt de politicus op Twitter, met het woord ‘elders’ doorgestreept.

Den Haag

Hij verwijst naar het memo van oud-verkenner Kajsa Ollongren, waar de opmerking ‘functie elders’ naast de naam van Omtzigt staat.

Het pijnlijke memo kwam vorige week per abuis in de openbaarheid, toen Ollongren haastig vertrok van het Binnenhof, omdat zij positief was getest op corona. Een fotograaf legde de notitie onder haar arm vast. Vooral de passage die suggereerde dat er een ‘functie elders’ voor het kritische CDA-Kamerlid Omtzigt werd overwogen, leidde tot veel gêne en chagrijn bij de fractievoorzitters.

‘Dank voor de overweldigende steun die ik heb ervaren de afgelopen dagen. Kan niet ontkennen dat het soms zelfs iets ongemakkelijk voelde, maar ik waardeer het zeer', schrijft het bekende Kamerlid verder op Twitter.

Lees o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .