Hans Janmaat schendt het taboe

Kiezers en kabinetten is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformaties. Aflevering 13: de komst van de Centrumpartij.

Hans Janmaat nadat bekend was geworden dat hij in de Kamer was gekozen.

Bij de Kamerverkiezingen van 1982 boekte de VVD tien zetels winst en kreeg ze 36 zetels in de Tweede Kamer. Zo groot was de VVD nog nooit geweest. De winst was mede te danken aan de lijsttrekker, de 32-jarige Ed Nijpels. Met zijn jeugdige voorkomen en zijn populaire omgangsvormen sprak hij jonge kiezers aan. ‘Gewoon jezelf kunnen zijn’, luidde de verkiezingsleus van de VVD.

Daar hadden veel jongeren wel oren naar. Doordat er een zware economische crisis heerste, hadden zij weinig ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Meer dan honderdduizend jongeren waren werkloos. Het ‘vechtkabinet’ Van Agt-Den Uyl, aangetreden in 1981, was al in mei 1982 gevallen over de aanpak van de crisis.

Er was nog een opvallende winnaar: de Cen..

