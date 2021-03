Geen garanties voor een snelle formatie: ‘Wat de ene keer werkt, pakt de volgende keer desastreus uit’

Dit is het kabinet-Drees-Van Schaik op de trap van Paleis Soestdijk na de beëdiging op 7 augustus 1948. Tweede van rechts is minister Dirk Stikker van Buitenlandse Zaken. Hij trad af in 1951, nadat zijn eigen partij, de VVD, een motie van afkeuring had ingediend over Stikkers beleid inzake de Nederlandse kolonie Nieuw-Guinea. Daarop dienden alle ministers hun ontslag in. Koningin Juliana gaf Stikker de opdracht om ‘informatorisch de mogelijkheden te onderzoeken van de vorming van een kabinet, dat het vertrouwen heeft van het Parlement’. Zo werd Stikker de eerste informateur in de parlementaire geschiedenis. Na zijn informatieronde werd er een kabinet geformeerd, waarin Stikker weer minister van Buitenlandse Zaken was.

(beeld anp)