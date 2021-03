Wel in ’t verzet, niet in de Kamer

Kiezers en kabinetten is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformaties. Aflevering 12: vrouwen in de politiek.

Het bijzondere van de Kamerverkiezingen van 2021 was, dat er zo veel vrouwelijke lijsttrekkers waren. Zeven van de zeventien partijen die in de Kamer gekozen zijn, werden aangevoerd door een vrouw. Sigrid Kaag trok de lijst van D66, de partij die na regeringsdeelname meestal gehalveerd wordt. Dankzij Kaag werd D66 nu de tweede partij van het land.

De vrouwelijke lijsttrekker bij D66 is geen primeur. In 1998 werd de kandidatenlijst aangevoerd door Els Borst, die het lijsttrekkerschap verwierf nadat vijf mannen zich niet bereid hadden getoond. Een van hen was Hans Wijers, de aimabele minister van Economische Zaken en sinds jaren de gedoodverfde opvolger van D66-leider Hans van Mierlo. Wijers’ nee veroorzaakte veel teleurstelling in de..

