Acht markante Haagse nieuwkomers

Caroline van der Plas (BBB)

De 53-jarige lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging baarde donderdag nog opzien door in een trekker bij de Tweede Kamer te verschijnen. Een markant figuur is Van der Plas zeker te noemen. Het voormalig CDA-gemeenteraadslid uit Deventer begon haar carrière als journalist die schreef over de vleesindustrie. Inmiddels kent ze de agrarische sector door en door. Van der Plas benadrukt keer op keer dat ze niet enkel voor de boeren de Kamer ingaat, maar voor het hele platteland, dat ze op ‘plaats één, twee en drie’ heeft staan.

Sylvana Simons (Bij1)

Deze naam zal bij menigeen een belletje doen rinkelen. De politica was een halfjaar lijsttrekker van ..

