Bouchallikht en Westerveld waarschijnlijk toch in de Kamer voor GroenLinks

Den Haag

En ook Kauthar Bouchallikht (nummer 9) lijkt het te gaan redden. Zaterdagavond had Sybren Kooistra, oud-campagneleider van GroenLinks, driekwart van de stemmen op die partij geanalyseerd en kwam op ruim 19.000 stemmen voor Bouchallikht. Dat ligt al ruim boven de drempel voor een voorkeurszetel.

Klopt deze telling, dan gaat dit ten koste van Suzanne Kröger en Paul Smeulders, nummers 7 en 8 op de kandidatenlijst van GroenLinks.

Het lijkt er bovendien op dat Wybren van Haga, de nummer twee van Forum voor Democratie, evenveel of zelfs meer stemmen heeft gehaald dan Thierry Baudet. Van Haga is in de coronacrisis boegbeeld van virusontkenners. Hij is fel tegen de maatregelen van het kabinet. Dit maakt hem populair.

Bovendien was de oud-VV..

