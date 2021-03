Verkiezingswinst rechts stemt moslims somber. ‘PVV wil onze mindset veranderen.’

Nijmegen

‘Wij zullen bondgenoten moeten creëren in de Tweede Kamer en daarbuiten om onszelf te beschermen’, vatte Saida Derrazi samen. Ze is projectcoördinator bij S.P.E.A.K., een collectief van moslimvrouwen. Zaterdag evalueerde ze op een bijeenkomst over de verkiezingen met drie anderen uit het maatschappelijke veld de betekenis van de uitslag voor moslims.

Het is alarmfase één, zo is Derrazi’s analyse samen te vatten. ‘Met een programma waarin staat dat hij moslims wil deporteren haalde de PVV 17 zetels. Hij zal daarin steun krijgen van FVD en JA21. Ook al zal het nog wel even duren voor ze ons werkelijk kunnen deporteren: we moeten strijden om te voorkomen dat dit realiteit wordt.’

Joram van Klaveren, een van de makers van de Moslim Ste..

