Waarom D66 en de ChristenUnie elkaar weer kunnen vinden

Bij de ChristenUnie wachten ze rustig af, bij het CDA ook. Maar doorgaan met de huidige coalitie is de meest kansrijke optie.

Den Haag

‘Ons past bescheidenheid’, zei toenmalig CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen in 2010, na halvering van zijn partij. Maar uiteindelijk kwamen de christendemocraten toch op het bordes. Ook de ChristenUnie doet hetzelfde als in 2017: wachten op een uitnodiging die waarschijnlijk vanzelf komt. In 2017 moest het eerst mislopen met GroenLinks. Daarna clashten D66 en ChristenUnie, vervolgens ging het wéér mis met GroenLinks, en toen kwam de ChristenUnie alsnog aan bod.

Er is alleen één groot verschil met de vorige keer, en dat is de coronacrisis. De nood der tijden staat een lange kabinetsformatie niet toe. Het zou een dramatisch beeld opleveren, als het weer tot na de zomer duurt voordat er een nieuw kabinet is.

Maandag gaan de verkenn..

