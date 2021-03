CDA’ers zijn kritisch over hun verloren campagne. De ChristenUnie handhaaft zich, maar hoopte op meer.

‘Ik sprak net een boerin die helemaal van de kaart was. Zij ziet een mevrouw op tafel dansen, die de veestapel wil halveren.’ CDA-Europarlementariër Annie Schreijer omschrijft het gevoel onder boeren over de verkiezingswinst van D66’er Sigrid Kaag.

Schreijer baalt van de uitslag voor het CDA, maar vindt dat ook haar partij de onrust onder boeren onderschat. ‘De manier waarop met het stikstofprobleem wordt omgegaan, en mensen hun boerenbedrijf wordt afgepakt, zorgt voor veel wantrouwen. En natuurlijk is niet iedereen boer, maar de mensen hier kennen elkaar wel’, verklaart Schreijer het verlies van het CDA – ook in ‘haar’ Overijssel, waar de partij nog altijd stevig in het zadel zat. De onzekerheid drijft mensen in de armen van bijvoo..

