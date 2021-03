Christen in D66 ziet geen ‘wijzende vingertjes’ meer. Hoe komt dat?

Leo den Heijer werkt als koster voor de Protestantse Gemeente in Woensdrecht en is al bijna 25 jaar lid van D66. ‘Christenen staan tegenwoordig positiever tegenover D66 en andersom.’

Woensdrecht

66, die leeftijd bereikte Leo den Heijer een aantal maanden geleden. Grinnikend: ‘Een toepasselijke leeftijd voor dit verhaal.’ Daags na de ruime zetelwinst van D66 is hij duidelijk nog steeds in zijn nopjes. ‘Een geweldige uitslag, echt hartstikke goed. Met deze extra zetels hopen we het linkse geluid in de coalitie nog meer te gaan uitdragen. De winst is voor een aanzienlijk deel te danken aan mevrouw Kaag, op wie ik zelf ook gestemd heb. Een uitermate kundige vrouw. We hadden ons deze verkiezingen geen betere lijsttrekker kunnen wensen.’

voedselbank

Den Heijers band met de partij voert terug tot de vorige eeuw. Toen hij bijna 25 jaar geleden verhuisde naar ..

