De BoerBurgerBeweging scoort in het Noorden en Oosten: ‘Boeren voelen zich gepakt en liggen wakker’

Ommen

Het was een proteststem, zegt Dick Reurink (66) uit Vinkenbuurt, een buurtschap in gemeente Ommen. Hij is een van de vele boeren in Oost-Nederland die de BoerBurgerBeweging hebben gesteund. ‘Ik ben niet zo’n politieke man’, zegt Reurink, ‘maar we worden nu van alle kanten gepakt. Dan ga je iemand zoeken die jou steunt.’ Gehuld in een donkerblauwe bodywarmer loopt hij over het erf van zijn melkveebedrijf (zeventig koeien plus kleinvee). Vier jaar geleden stemde hij op CDA’er Maurits von Martels, een melkveehouder uit zijn eigen regio. Vanwege diens afkomst van Duitse adel staat hij bij veel boeren bekend als ‘de baron’. ‘We dachten dat hij ons zou helpen, maar hij heeft er niets van gebakken.’ Bij eerdere verkiezingen stemde Reurink ..

