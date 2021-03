Megaverlies voor links, veel nieuwkomers

De uitslag voor de drie linkse partijen, PvdA, GroenLinks en SP, is zonder meer dramatisch te noemen. Zelfs na het enorme verlies in 2017 heeft PvdA-leider Lilianne Ploumen geen zetels kunnen terughalen.

Volt-lijsttrekker Laurens Dassen (rechts) and Nilüfer Gündogan (nummer 2 op de lijst) reageren uitgelaten op de eerste exitpolls.

Den Haag

De PvdA verloor in 2017 29 zetels en ging van 38 naar negen zetels. GroenLinks en SP moeten met zes zetels verlies fors inleveren, bijna halveren. Met een gezamenlijk score van 25 zetels komt het linkse blok slechts tot een derde van hun monsterscore van 75 zetels in 1998.

Maar liefst vier nieuwe politieke partijen maken hun opwachting in de Tweede Kamer. Volt, de pro-Europese partij onder aanvoering van Laurens Dassen, stormt met drie zetels het parlement binnen.

Ook JA21, van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, krijgt volgens de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS, een drietal zetels. JA21 is eind vorig jaar afgesplitst van Forum voor Democratie, nadat die partij implodeerde. In de Eerste Kamer heeft JA21 nu al acht senator..

