D66 glorieert, CDA en CU stellen teleur bij Tweede Kamerverkiezingen

De grote verrassing van deze verkiezingen is de enorme winst voor D66. De partij was altijd gewend te verliezen na regeringsdeelname, maar onder de nieuwe lijsttrekker Sigrid Kaag is gebroken met die wetmatigheid. Vanuit een underdogpositie wist Kaag zich omhoog te werken in de peilingen, maar de spectaculaire uitkomst van woensdagavond was nergens voorspeld. Volgens D66-Kamerlid en campagneleider Sjoerd Sjoerdsma heeft Kaag de kiezers in vervoering gebracht met haar ‘menselijke’ campagne. In de exitpoll stond D66 woensdagavond op 27 zetels. Zelf zei Kaag dat haar boodschap van ‘positiviteit, gematigdheid en anderen in hun waarde laten’ is aangeslagen, en dat er met de uitslag ‘een zware verantwoordelijkheid’ op D66 en haarzelf l..

