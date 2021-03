Zetelverlies is klap voor ChristenUnie, ‘maar het is echt nog afwachten’

Amersfoort

De partij mocht op basis van de laatste peilingen rekenen op vijf tot zeven zetels, maar kwam in de exitpoll van Ipsos uit op een verlies van één zetel. ‘Het was slikken toen we de exitpoll zagen’, aldus lijsttrekker Gert-Jan Segers woensdagavond in een eerste reactie. Hij zegt te hopen dat de uiteindelijke uitslag meevalt en de partij alsnog uitkomt op vijf zetels. ‘Het is echt nog afwachten.’ Hij zegt nog steeds te hopen dat zijn partij kan laten zien dat je regeringsverantwoordelijkheid kunt nemen zonder daarna bij de verkiezingen afgestraft te worden. Volgens Segers heeft de partij alles gegeven. ‘Ook in de afgelopen vier jaar. We hebben gedaan wat we konden.’

Ook andere CU-kandidaten reageren teleurgesteld. ‘Niet prettig’ n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .