Sigrid Kaag (D66): ‘We hebben de kiezers laten zien wie we zijn en waar we voor staan’

Den Haag

Dit is een winst van acht zetels ten opzichte van vier jaar geleden, en voor de partij het beste resultaat sinds haar oprichting in 1966. ‘Onze boodschap heeft weerklank gevonden door heel Nederland’, sprak lijsttrekker Sigrid Kaag woensdagavond via een livestream. Dit deed ze vanuit een kleine tv-studio op het D66-partijbureau in Den Haag. ‘Hans van Mierlo zou hebben gezegd: het was een krankzinnig avontuur. We hebben de kiezers laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Ik weet dat deze uitslag betekent dat er een grote verantwoordelijkheid op ons ligt. Met het in ons gestelde vertrouwen gaan we serieus om. We zijn er klaar voor.' Ook feliciteerde ze Mark Rutte.

De partij verbreekt met deze uitslag het record uit 1994, toen o..

