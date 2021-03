SGP: ‘Uiteindelijk overheerst bij ons de dankbaarheid over de stabiliteit’

Gouda

Natuurlijk wil SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij een slag om de arm houden ‘het blijft een exitpoll’, maar de drie zetels voor zijn partij stemmen hem dankbaar. ‘Op basis van de stemmen in onze achterban scoren we altijd 2,5 zetel, dus drie zetels betekent stabiliteit.’ Stabiliteit, het is een woord dat bij de SGP past. In elke peilingwijzer sinds de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 stond de partij op drie zetels.

De SGP bekeek de uitslagen in Gouda, waar in het Hoornbeeck College Studio SGP wordt uitgezonden. Zo ook tijdens de uitslagenavond, waarbij er steeds wordt gewisseld tussen de NOS en de eigen studio, waar de presentator Jacques Rozendaal zelf gasten ontvangt. Een van hen is Eerste Kamerlid Diederik van Dijk, die v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .