Voor klimaat en gelijkheidVandaag mogen ongeveer 13 miljoen Nederlanders naar de stembus. Myrthe Viveen stemt voor het eerst.

Eindelijk haar eerste biljet in de stembus: bouwkundestudente Myrthe Viveen (19) heeft er ‘super veel zin in’. Lachend: ‘Ik kijk hier al negentien jaar naar uit. Van huis uit heb ik flink wat politiek meegekregen; mijn moeder is actief voor de ChristenUnie, mijn oma was dit vroeger. Mijn vader is wat minder honkvast en heeft door de jaren heen op verschillende, linkse partijen gestemd. Het gaat bij ons thuis vaak over politiek. Soms kunnen we flink discussiëren. Laatst nog over kerncentrales. Mijn vader en broertje zijn voor, mijn moeder en ik tegen. Dat ging zo fel, dat het tot irritatie leidde. Toen was het beter om te stoppen. Daarna is het gewoon weer gezellig.’