Exitpoll is dit jaar minder zeker

Den Haag

Lijsttrekkers die overwegen om na een slechte exitpoll woensdagavond op te stappen, krijgen van Ipsos het advies er nog een nachtje over te slapen. Volgens het bureau is de exitpoll op 17 maart mogelijk minder nauwkeurig. Net als bij eerdere verkiezingen voert Ipsos dit jaar een exitpoll uit in opdracht van de NOS. De peiling, waaraan in 2017 zo'n 40.000 Nederlanders meededen, geeft partijen en kiezers om 21.00 uur stipt een eerste schets van de uitslag. Door de coronacrisis is de exitpoll dit jaar echter met meer onzekerheden omkleed, waarschuwt Ipsos. En dus kan de tussenstand verder af liggen van de werkelijke verkiezingsuitslag.

volg het liveblog op nd.nl voor nieuws over de verkiezingen

